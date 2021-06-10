المرصد السوري: مقتل قائدين بارزين في "هيئة تحرير الشام" على يد الجيش السوري

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش السوري قتل المتحدث الرسمي باسم الجناح العسكري ومسؤول الإعلام العسكري في هيئة تحرير الشام، (جبهة النصرة سابقا)،



وبحسب المرصد فقد قتل في قصف صاروخي للجيش السوري 8 أشخاص على الأقل بريف إدلب الجنوبي.

وأوضح المرصد أن الجيش أطلق صاروخا موجها نحو سيارة مدنية في بلدة إبلين، وعند وصول مقاتلين من الفصائل لمكان الاستهداف جرى استهدافهم بصاروخ موجه آخر،

وأدى القصف الصاروخي المزدوج لسقوط قتلى وجرحى، حيث تأكد مقتل 8 أشخاص على الأقل، بينهم 5 مقاتلين من “صقور الشام وهيئة تحرير الشام”، وشخص مجهول الهوية حتى اللحظة، إضافة إلى سيدة وطفلها.

ومن ضمن القتلى -حسب المصدر- المتحدث الرسمي باسم الجناح العسكري لتحرير الشام” ويدعى “أبو خالد الشامي”، و”مسؤول التنسيق في الإعلام العسكري” في تحرير الشام ويدعى “أبو مصعب”.