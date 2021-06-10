اخبار العالم

مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

تواصل جائحة كورونا التراجع في مختلف المناطق اليمنية المحررة، تزامنا مع تزايد حالات الشفاء اليومية، مسجلة مستجدات الساعات الماضية الأخيرة 43 حالة اشتباه بالفيروس، و9 إصابات مؤكدة.

 

وأكدت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة، تسجيل 43 حالة اشتباه جديدة بالفيروس الوبائي كورونا، بينها 9 إصابات مؤكدة نالت منها حضرموت ثلاث حالات، بينما تقاسمت بقيتها بالتساوي كل من "تعز ، عدن، ومأرب".

 

كما سجلت اللجنة حالة وفاة واحدة من حضرموت بالإضافة إلى 18 حالة شفاء من إجمالي 37 حالة، في حين توزعت بقية الحالات كالتالي: (8 في تعز، 5 في شبوة، وثلاث حالات في كل من لحج ومأرب).

 

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (6832) حالة، منها (1337) حالة وفاة، و(3675) حالة شفاء

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا