حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم هطول أمطار رعدية على 14 محافظة خلال الساعات القادمة.



وقال المركز في نشرته اليومية أنه من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية لمحافظات لحج، تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة، وصعدة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية لمحافظات الحديدة، تعز، عدن، أبين، شبوة، حضرموت، والمهرة.

ونوه بأن المحافظات الصحراوية ستشهد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة تتراوح درجات الحرارة بين 38 ـ 46 درجة مئوية.

وحذر المركز سكان المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

ودعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.