انخفاض اسعار الذهب في الأسواق العراقية

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية لليوم الخميس.

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، انخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 391500 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 387500 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 361.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 357.5 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 392 الفاً و 400 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 370 الف دينار.