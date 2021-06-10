بالوثيقة: تكليف قائد جديد لشرطة ذي قار

بغداد - ياسين صفوان - كلف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن سعد عاتي الحربية بمنصب قائد شرطة محافظة ذي قار.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها الخليج 365، انه "تم انتداب الفريق الركن سعد عاتي الحربية من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية استنادا لاحكام المادة (14/اولا) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 وتكليفه بمنصب قائد شرطة ذي قار بالاضافة الى منصب قائد عمليات سومر".

الوثيقة ادناه: