انت الان تتابع خبر اسعار العملات العالمية والمعادن الثمينة في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 150,250
سعر شراء الدولار 149,250
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,400,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 121,58 دولار
100 باوند 140,82 دولار
100 دولار 855,46 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1878,50 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 71,93 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 69,66 دولار
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اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 150,250
سعر شراء الدولار 149,250
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,400,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 121,58 دولار
100 باوند 140,82 دولار
100 دولار 855,46 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1878,50 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 71,93 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 69,66 دولار
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