عبر هاشتاك في 'تويتر'.. طلبة العراق يهاجمون التربية ويطالبون بالتأجيل والدخول الشامل

أثارت قرارات وزارة التربية العراقية حفيظة طلبة الدراستين المتوسطة والإعدادية، حيث هاجموا مستوى التعليم في البلاد بعدما اصبح الكترونيا بدلا من الحضوري في ظل ازمة جائحة كورونا ، مطالبين بتأجيل الامتحانات النهائية والدخول الشامل.

وحددت، الوزارة وبشكل رسمي، موعد امتحانات مرحلة الثالث المتوسط يوم الاحد 4 / 7 / 2021، اما بالنسبة لامتحانات مرحلة السادس الاعدادي بفروعه كافة ستنطلق يوم الثلاثاء 27 / 7 / 2021".

وهاجم طلبة الدراستين الوزارة عبر اطلاق هاشتاك عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "#الشامل_والتاجيل_حقنا" ردا على قرارات وزارة التربية المجحفة والفاشلة حسب تعبيرهم. ابرز ردود الافعال

حيث قال احد الطلبة عبر صفحته الرسمية في تويتر: "نريد الدخول الشامل ونريد التآجيل، لا دوام لا تعليم ناجح لا تقليص منصف لا مواعيد منصفة دائما ظلم بظلم ومواعيد مفاجئ للنصف #الشامل_والتاجيل_حقنا.

وذكر حساب اخر: "ان مطالب المراحل المنتهية فهي واضحة فلماذا كل هذا التجاهل: تأجيل موعد الامتحانات والدخول الشامل، وذلك نظراً للظروف الصعبة التي مر بيها الطالب.

بينما قالت احد الطالبات عبر حسابها: قبل بداية إنتشار ڤايروس كورونا كان التدريس الحضوري متدني المستوىٰ، و البعض من الكادر التدريسي في المدارس لم يكن يعمل بـ جد لايصال المعلومة للطالب، فما بالك بما سيحدث في الطلاب، عندما يكون التدريس عن بُعد ؟

وفي السياق نفسه قال حساب اخر: حقوقنا مسلوبة ونحن نطالب بها نطالب بالاستماع لمطالب الطلبة بسبب الظروف الصعبة والراهنة في بلادنا

ازمات نفسية والطلبة في حالة يرثى لها.. استمعوو لمطالبنا فهي بسيطة او ثورة طلابية كبيره #الشامل_والتاجيل_حقنا.