انستقرام تعطّل، الكل اتجه نحو تويتر وهكذا تحوّل الموضوع إلى سخرية ونكات

بغداد - ياسين صفوان - تعطّلت محرّكات فيسبوك وانستقرام وواتسآب في العراق ليل أمس لمدّة وجيزة ولاحظ المستخدمون توقُّفها لا سيّما أنها من أبرز التطبيقات التي يستخدمها عشاق مواقع التواصل الإجتماعي.

شركة فيسبوك هي المالكة لانستقرام وواتسآب وهذا يبرّر توقّفها جميعها في آنٍ معاً.

واتجه المستخدمون إلى تطبيق تويتر للتأكد من عدم توقّفه ومن أن العطل لم يكن في شبكة الإنترنت لكن من التطبيقات بحد ذاتها. وهناك عبّروا عن استيائهم من هذا التوقف واستقبلهم المغرّدون بصور مركّبة وهم ردّوا بتعليقات ساخرة ومضحكة:



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