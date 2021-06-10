النمسا تخفف إجراءات وقيود «كورونا» للمرة الثانية

فيينا: (وام)

خففت حكومة النمسا للمرة الثانية، مجموعة قيود وإجراءات احترازية، في إطار العودة التدريجية للحياة الطبيعية، عقب استمرار تراجع أعداد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا». ودخلت، الخميس، التسهيلات الجديدة حيز التنفيذ.

وأظهرت أحدث الأرقام الرسمية، الخميس، أنه بعد مرور ثلاثة أسابيع من الخطوات الافتتاحية الأولى، تراجعت أعداد الإصابات اليومية، حيث تم تسجيل 366 إصابة جديدة بالفيروس الأربعاء، وتراجع معدل الإصابة في سبعة أيام إلى 24 حالة لكل مئة ألف نسمة، مقارنة بـ 33.4 قبل أسبوع.