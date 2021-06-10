شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 11 بينهم 8 أطفال في انهيار مبنى بمومباي الهندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مومباي-رويترز

لقي ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم، بينهم ثمانية أطفال، عندما انهار مبنى سكني في مدينة مومباي الهندية فوق مبنى آخر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، حسبما قال مسؤولون محليون.

وقال مسؤولون إن الحادث وقع قبل منتصف الليل بقليل في ضاحية بشمال مومباي وإن من المحتمل وجود أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض. وأضافوا أن ثمانية أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات قريبة. وعرض التلفزيون المحلي صوراً لعمال الإنقاذ وهم يزيلون الأنقاض في حارة ضيقة بينما خيمت الحيرة على وجوه المارة وأقارب الضحايا. وحوادث انهيار المباني أكثر شيوعاً في مومباي خلال فترة الأمطار الموسمية. وكان يوم الأربعاء، هو أول أيام الأمطار الغزيرة في المدينة التي تعتبر العاصمة المالية للهند.