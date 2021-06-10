إسبانيا تتحسب لكورونا في يورو 2020 بفريق موازٍ

مدريد: (أ ف ب)

أنشأ المنتخب الإسباني «فقاعة» صحية لـ11 لاعباً احتياطياً إضافياً، ليكونوا فريقاً «موازياً» قادراً على خوض نهائيات كأس أوروبا التي تنطلق، الجمعة، وذلك في حال ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف «لا روخا».

وبعد الإعلان عن إصابة القائد سيرجيو بوسكيتس بالفيروس مساء الأحد، كشف الاتحاد الإسباني للعبة في وقت متأخر، الثلاثاء، عن حالة إيجابية ثانية تعود للمدافع دييجو يورنتي.

وفي ظل هذا الواقع وإمكانية ظهور حالات عدوى جديدة، قرّر المنتخب توسيع تشكيلته الاحتياطية التي ضمت في بادئ الأمر ستة لاعبين، بإضافة 11 آخرين من أجل تعويض أي غيابات محتملة عن النهائيات القارية.

وقال المنتخب الإسباني في بيان على موقعه، إن «الفريق الفني للمنتخب الإسباني قرر أن الدوليين الـ11 الذين تم استدعاؤهم في البداية للمباراة ضد ليتوانيا، سيبقون تحت تصرف المنتخب الإسباني، مع المشاركة في التمارين المقررة تحت إشراف لويس إنريكي، الأربعاء، في 9 حزيران/يونيو، اعتباراً من الحادية عشرة صباحاً».

وتم إنشاء هذه «الفقاعة الموازية» كإجراء احترازي في حال ظهور حالات إيجابية أخرى مرتبطة بإصابة بوسكيتس ويورنتي، بحسب ما أفاد «لا روخا».

وتضمنت تشكيلة اللاعبين الـ11 الاحتياطيين ألفارو فرنانديس، وأوسكار مينجيسا، ومارك كوكوريا، وبراين خيل، وخوان ميراندا، وجونساليس فيار، وبوسو، وإبراهيم دياس، وسوبيمندي، ويريمي بينو وخافي بوادو.

وشارك جميع هؤلاء اللاعبين في المباراة الودية التي أقيمت الثلاثاء، في ليجانيس وفاز بها «لا روخا» برباعية نظيفة على ليتوانيا.

وفي وقت لاحق الأربعاء، أكدت وزارة الصحة الإسبانية لوكالة «فرانس برس» أن جميع اللاعبين المشاركين في بطولة كأس أوروبا 2020، سيتلقون اللقاح المضاد لكوفيد ـ 19 قبل أيام من بدء المسابقة.

وحسب لوائح الاتحاد القاري، أمام أنريكي حتى المباراة الأولى لفريقه، إجراء تغيير على تشكيلة 26 لاعباً في حال عدم تمكن أحدهم من اللعب لأسباب طبية مُصدق عليها من قبل «يويفا».

وتخوض إسبانيا مبارياتها في المجموعة الخامسة على أرضها في إشبيلية، حيث تبدأ مشوارها الاثنين، أمام السويد التي أعلنت عن حالات إيجابية بفيروس كورونا في صفوفها، من بينها الموهبة الشابة لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ديان كولوشيفسكي (21 عاماً).

وتلعب لاحقاً بطلة أوروبا أعوام 1964 و2008 و2012، أمام سلوفاكيا وبولندا في 19 و23 الحالي.