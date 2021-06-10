شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تسمح بحضور جماهيري كبير في يورو 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن- رويترز

قالت الحكومة الدنماركية اليوم الخميس: إنها ستلغي استخدام أقنعة الوجه في معظم الأماكن العامة وستسمح بحضور 25 ألف مشجع لمباريات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم التي ستقام في كوبنهاجن.

وجاءت هذه القرارات بعد تخفيف قيود الإغلاق التي كانت مطبقة على الحدود.

وتجنبت الدنمارك موجهة ثالثة من تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار بفرض إجراءات إغلاق وقيود أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي ثم بدأت تدريجياً في تخفيف القيود مع تراجع معدل الإصابات بالفيروس.

وقبل هذه الإجراءات سمحت الدنمارك بحضور نحو 16 ألف مشجع في كل مباراة لكرة القدم تقام في العاصمة.

وفي دور المجموعات في البطولة الأوروبية ستلتقي الدنمارك مع منتخبات فنلندا وبلجيكا وروسيا على أرضها في استاد باركن بالعاصمة كوبنهاجن.

ومن المقرر أن يستضيف نفس الاستاد أيضاً مباراة في دور 16.

لكن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم قال لقناة تلفزيونية إنه غير مستعد بعد لحضور 25 ألف مشجع في الاستاد الوطني خلال المباراة الأولى للمنتخب الدنماركي في مواجهة فنلندا السبت المقبل.