شكرا لقرائتكم خبر عن «طبية» شرطة أبوظبي تنال شهادة اعتماد دولي للمختبر الطبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

”الخليج 365”

تسلم اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، شهادة اعتماد المختبر الطبي لإدارة الخدمات الطبية، بقطاع المالية والخدمات، وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 15189:2012 (المختبرات الطبية)، تزامناً مع اليوم العالمي لإعتماد المختبرات، بحضور مديري القطاعات.

وأشاد بجهود الإدارة، ودورها البارز في تحقيق متطلبات الجودة والكفاءة، والمتطلبات ذات العلاقة الخاصة بنظام الاعتماد الوطني الإماراتي ENAS، والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC.

وأكد حرص شرطة أبوظبي، على تثمين الجهود المخلصة للضباط وعناصر الشرطة المتميزين في تطوير العمل، وتحفيزهم على الاستمرار في العطاء. مشيداً بدورهم الرائد في تحقيق إنجازات متميزة لخدمة المجتمع.

وأكدت العقيد ثريا الهاشمي، مديرة إدارة الخدمات الطبية، الحرص على الحصول على الاعتمادات المحلية والدولية في كل المجالات، لضمان جودة الخدمات التي تقدمها الإدارات الشرطية، بتبني أفضل الممارسات والمقاييس الدولية، بهدف الارتقاء بالعمل، ورفع كفاءة العاملين في جميع التخصصات العاملة ضمن المنظومة الشرطية.