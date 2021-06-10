طلب هائل على صكوك عُمان بأكثر من 11.5 مليار دولار

تلقت سلطنة عُمان طلباً هائلاً على أول صكوك مقومة بالدولار تطرحها منذ 2018؛ إذ أسهم ارتفاع أسعار النفط على مدار العام الماضي، وخطة لضبط أوضاع المالية العامة، في تهدئة مخاوف المستثمرون من ارتفاع حاد لمستويات الدين.

فقد استقطبت صكوك لأجل تسع سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار، طرحت الثلاثاء، طلبات بأكثر من 11.5 مليار دولار.

وقالت مصادر في السوق إن الصكوك ارتفعت، الأربعاء، بنحو سنت واحد للدولار فيما يعرف بالسوق الرمادية. ويظهر نموذج لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أنه للمرة الأولى في أكثر من عامين، لا تأخذ مبادلات مخاطر الائتمان في الحسبان خفضاً لتصنيف عمان الائتماني.

وقال تيموثي آش من بلو باي لإدارة الأصول: «وضعوا افتراضات حذرة تماماً لأسعار النفط، عند 45 دولاراً للبرميل لهذا العام، و50 دولاراً بعد ذلك، لكن لديهم خطة لضبط الميزانية على أساس سعر 50 دولاراً بحلول 2025»، مضيفاً أنه يعتبر أن عُمان الآن، آخذة في التحسن على الصعيد الائتماني.

وقال إنه يتوقع أداء أفضل لميزانيتها نظراً؛ لأن أسعار النفط أعلى من هذا؛ إذ تجاوز خام برنت 72 دولاراً.

وقال مورجان ستانلي إنه يفضل عُمان، وهي من بين الدول الأفضل أداء على مؤشر سندات الأسواق الناشئة. وقال في مذكرة بحثية: «رغم انحسار تفاؤلنا حيال الارتفاع، لا يزال لدينا انحياز إيجابي، ونعتقد أنه من السابق جداً لأوانه، تقليص الانكشاف مع مواصلة المضي في ضبط الأوضاع المالية».

وقال رافائيل برتوني رئيس إدارة أسواق الدين في مؤسسة الخليج للاستثمار: «مع أحدث إصدار أعادت عُمان تمويل سندات تستحق في 2021 والعجز العام الحالي، ما سمح للحكومة بالتركيز على تقليص عجز الميزانية».

وقال نيك ايزينجر الرئيس بقسم الدخل الثابت في الأسواق الناشئة في فانجارد، إن الصكوك، وهي أداة يتجاوز الطلب عليها المعروض منذ وقت طويل، أقل مقارنة بسندات عُمان التقليدية، لكنها «لا تزال بحجم ملائم».

وأضاف: «لدى عُمان كثير من السيولة في الأجل القريب. كان الإصلاح قوياً في بداية العام. وارتفاع أسعار النفط يساعد». (رويترز)