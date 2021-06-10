شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «طاقة» يقفز 7% بعد أنباء عن مفاوضات استحواذ من شركة صينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
10 يونيو 2021
12:27 مساء
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قفزت أسهم «طاقة» 7% خلال التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس، بعدما نقلت «بلومبيرج» عن مطلعين قولهم إن شركة «تشاينا ساوذرن باور جريد» China Southern Power Grid تجري محادثات للاستحواذ على نحو 10% من أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة.
وقالت المصادر - بحسب بلومبيرج - إن الشركة الصينية المملوكة للدولة تجري مناقشات مع البنوك حول تمويل عملية الشراء المحتملة. يمكن أن تبلغ قيمة حصة 10% حوالي 4.3 مليار دولار بناءً على سعر السهم الحالي. إذا نجحت الصفقة، فستكون أكبر عملية استحواذ خارجية لشركة صينية هذا العام، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبيرج.
(بلومبيرج)
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