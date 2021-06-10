انخفاض صادرات كولومبيا من البن بنسبة 52 في المئة

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بوغوتا: تراجعت صادرات البن في كولومبيا أكبر منتج لهذه الحبوب في العالم، بنسبة 52 في المئة بسبب الحواجز التي تغلق الطرق والاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ نهاية نيسان/أبريل، كما أعلن الاربعاء الاتحاد الوطني لمزارعي البن في البلاد.

وقال الاتحاد في بيان "في أيار/مايو (...) نتيجة الحواجز المقامة على الطرق، انخفضت صادرات البن الكولومبية بنسبة 52 في المئة إلى 427 ألف كيس سعة 60 كيلوغراما، مقارنة ب894 ألفا في الشهر نفسه من العام 2020".

لكن في الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات على أساس سنوي بنسبة 7 في المئة إلى أكثر من 4,9 ملايين كيس مقارنة ب4,6 ملايين في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020 بحسب المصدر نفسه.

وللمرة الأولى، لم ينشر الاتحاد رقم الإنتاج الشهري في أيار/مايو إذ منعت حواجز الطرق نقل الحبوب وبالتالي احتساب إجمالي المحصول كما صرح ناطق باسم الهيئة لوكالة فرانس برس.

وتواجه كولومبيا منذ 28 نيسان/أبريل احتجاجات شعبية ضد الحكومة اليمينية للرئيس إيفان دوكي أدت إلى إغلاق طرق واشتباكات عنيفة مع الشرطة.

وقتل 61 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 2400 آخرين وفقا للسلطات وهيئة "الدفاع عن الشعب" المعنية بحماية حقوق الانسان. وكولومبيا هي ثالث أكبر منتج للبن في العالم بعد البرازيل وفيتنام.

في العام 2020، انخفضت الصادرات والإنتاج بنسبة 8 في المئة و6 في المئة على التوالي مقارنة بالعام 2019.

والبن هو أحد منتجات التصدير الرئيسية لرابع أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، بعد البترول واستخراج المعادن.