بدء العمل في إنشاء مجمعات الخدمات بقرى أرمنت وإسنا بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

تفقد محمد عبدالفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة في قرى أرمنت وإسنا.

واستهل أدم جولته بأرمنت، وتفقد مجمع الخدمات بقرية السلام، رفقة المهندس حسني منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات ومنسق حياة كريمة بمحافظة الأقصر، وجرى حل مشكلة قطاعات وأبعاد المجمع بالتنسيق مع نائب رئيس المجلس.

وفي إسنا تفقد سكرتير عام المحافظة، أعمال مشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الكيمان، وشبكات انحدار الصرف الصحي بقرية وابورات المطاعنة، والمناطق المحرومة بوابورات المطاعنة والتي لم يجري توصيل الصرف الصحي لها ضمن المشروع.

كما تفقد أدم مجمع خدمات المواطنين بقرية كومير والذي يجري إنشائه لخدمة المواطنين ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وسيضم العديد من الخدمات المختلفة داخل المبنى (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين- سجل مدني- شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية - مجلس شعبي محلي - وحدة تضامن اجتماعي).

وقال السكرتير العام إن مرفق الصرف الصحي بمركز إسنا سيجري توصيله لكافة التجمعات السكنية داخل القرى والعزب والنجوع ولا يقتصر على مناطق معينة.