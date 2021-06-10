بعد توقف 14 عامًا.. تشغيل 11 مشروعًا للصرف الصحي بسوهاج- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء المهندس حسن عبدالغني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي التي توقف العمل بها منذ عام 2007، وجرى إدراجها ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأوضح "عبدالغني"، اليوم الخميس، أنه جرى الانتهاء من مشروعات صرف صحى الكوامل بحري وأولاد غريب والهجارسة بمركز سوهاج، وتشمل شبكات انحدار بتكلفة 19.6 مليون جنيه، ومحطتي رفع بتكلفة 13.8 مليون جنيه ومحطة معالجة صرف صحي تبلغ طاقتها التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم بتكلفة 42.7 مليون جنيه، ومزرعة صرف صحي على مساحة 38 فدانًا بتكلفة 26 مليون جنيه، وتنفيذ 2734 وصلة منزلية بتكلفة 6.4 مليون جنيه.

وأشار "عبدالغني" إلى أنه جرى الانتهاء أيضًا من مشروعات صرف صحى عرابة أبو الدهب وعرابة أبو عزيز بمركز سوهاج، بتكلفة 134.7 مليون جنيه، و4 محطات رفع بتكلفة 27.8 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحي بتكلفة 81.6 مليون جنيه، ومزرعة صرف صحي على مساحة 210 أفدنة بتكلفة 60.5 مليون جنيه.

لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من استكمال مشروعات صرف صحي قرى الغريزات والبطاخ والوقدة بالمراغة، ومشروعات صرف صحي قرى القراقرة والقيصان وأبو حسين وتطوير محطة رفع الحرفيين بمركز سوهاج.