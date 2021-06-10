نقل قاض لوظيفة غير قضائية وتخصيص أراضي.. قرارات جمهورية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 195 لسنة 2021 بنقل أمير عماد الدين الأيوبي صلاح الدين القاضي بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 198 لسنة 2021 بتعديل أقدمية الاستاذة إسلام اسماعيل مرعي على، المندوب بهيئة قضايا الدولة، بين أقرانها المعينين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2014.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي المنيا وبني سويف، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٢١ بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ٩ لسنة ٢٠٢١ فيما تضمنه من تخصيص مساحة ٠٤ر٢٩ فدان ناحية برنيس بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.

نشر القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.​