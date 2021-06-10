إخلاء فندق بالقرب من قمة مجموعة السبع بسبب طرد مشبوه

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الشرطة البريطانية اليوم الخميس إنه تم إخلاء فندق بالقرب من موقع انعقاد قمة مجموعة السبع في كورنوال بجنوب غرب انجلترا، بعد ورود تقارير تفيد بوجود طرد مشبوه.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا عن شرطة ديفون وكورنوال القول إنه تم استدعاء رجال الشرطة لفندق فلاموث في بلدة فلاموث نحو الساعة الثالثة وخمس عشرة دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0215 بتوقيت جرينتش) عقب ورود تقارير تفيد بوجود طرد مشبوه في الفندق.

وتستخدم فلاموث كقاعدة أساسية لوسائل الاعلام العالمية التي ستغطي القمة.

وقالت الشرطة في بيان " من أجل الحفاظ على السلامة العامة، تم إخلاء المنطقة كإجراء احترازي".

أضافت الشرطة "هذا الأمر سوف يؤثر على من يقيمون في فندقي فلاموث وماديرا والمباني المجاورة".

ويشار إلى أن فندق فلاموث يقع على بعد 40 دقيقة بالسيارة من فندق كاربيس باي، الذي سوف يجتمع فيه قادة أقوى الديمقراطيات في العالم غدا الجمعة.