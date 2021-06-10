بومبيو: صفقة “إف-35” كانت جزءا مهما من اتفاق إسرائيل والإمارات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 14 ثانية

تحدث وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، عن تأثير صفقات الأسلحة في الوصول إلى اتفاقات التطبيع بين بعض الدول الخليجية وإسرائيل.

وقال بومبيو في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، نشر جزءا منها الخميس، إن صفقة بيع طائرات “إف-35” للإمارات كانت جزءا أساسيا من اتفاقية التطبيع بين الدولة الخليجية وإسرائيل.

وأضاف صفقة الطائرات المقاتلة الأميركية التي لا تملكها إلا إسرائيل في المنطقة، زادت من اهتمام الإمارات بالتطبيع.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل جاءت برعاية الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي ضمن معاهدة إبراهيم التي شملت لاحقا البحرين والسودان والمغرب.

وفي هذا السياق، تقول صحيفة “جيروزاليم بوست” إن تصريحات بومبيو تأتي متناقضة مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي قلل من خطط الإمارات بالاستحواذ على الطائرة النوعية.

وكانت مصادر استخباراتية إسرائيلية أخبرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن صفقة “إف-35” كانت جزءا مهما من اتفاق إسرائيل والإمارات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته قال إن الاتفاق مع الإمارات لا يشمل نقل التكنولوجيا الأميركية المتطورة إلى الإمارات.

وفي أكتوبر، وافقت إسرائيل على بيع الولايات المتحدة لطائرات “إف-35” بعد تقديم واشنطن لضمانات بالحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة.

وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤول إماراتي لصحيفة “ذا ناشيونال” المحلية الناطقة باللغة الإنكليزية، إن صفقة “إف-35” بين أبوظبي وواشنطن في مسارها الصحيح.

وأشار إلى أن المسؤولين في كلا البلدين يعملون عن كثب لتأكيد تفاصيل الشراء، والتي من بينها ضمان التدابير المتفق عليها بشكل متبادل لحماية التكنولوجيا المتقدمة.