نيجيريا تحدد شرطا لرفع الحظر عن تويتر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 42 دقيقة

قالت الحكومة النيجيرية أن حظر موقع “تويتر” سينتهي بمجرد أن تخضع الشركة للترخيص المحلي والتسجيل، رافضة الانتقادات بأن الحظر قد خنق حرية التعبير في البلاد.

وقال وزير الإعلام والثقافة النيجيري لاي محمد في تصريح لوكالة “فرانس برس” إن “شركة تويتر سعت لإجراء محادثات مع الحكومة، بعد تعليق الأخيرة عمليات المنصة في البلاد الأسبوع الماضي”.

وأشار إلى أن “هذه المنصة تستخدم لأنشطة تهدد استقرار البلاد”.

وردا على سؤال حول رفع الحظر عن “تويتر”، قال: “أولا وقبل كل شيء، يجب على تويتر التسجيل كشركة في نيجيريا”.

وتابع: “يجب منحها رخصة من قبل لجنة البث، ويجب أن توافق على عدم السماح باستخدام منصتها من قبل أولئك الذين يروجون لأنشطة معادية في نيجيريا.”

وكانت الحكومة النيجيرية أعلنت يوم الجمعة الماضي، تعليق عمليات منصة “تويتر” الأمريكية العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى أجل غير مسمى.

وأشار في بيان، إلى أن “التعليق جاء بسبب الاستخدام المستمر للمنصة للأنشطة التي من شأنها تقويض وجود الشركات في نيجيريا”.

ولم يخض الوزير في تفاصيل التعليق، كما لم يتضح على الفور ما الذي قصده الوزير بتعليق العمليات.

يذكر أن موقع “تويتر”، حذف الأربعاء الماضي، تغريدة للرئيس النيجيري محمد بخاري هددت بعقاب الانفصاليين الذين ألقى عليهم مسؤولية شن هجمات على مبان حكومية.

وأوضح موقع “تويتر”، أن “التغريدة تشير إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1967 و1970 بسبب انفصال منطقة بيافرا في أقصى جنوب شرق نيجيريا، وهو الصراع الذي راح ضحيته مليون قتيل”.