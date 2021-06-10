برلمان أوروبا ينشر مشروع قراره حول روسيا الذي يعتزم تبنيه خلال دورته العامة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

دعا البرلمان الأوروبي روسيا إلى إلغاء القانون حول المنظمات غير المرغوب فيها، والإفراج عن صحفي وناشط اعتقلته في بداية شهر يونيو ،

جاء ذلك خلال مشروع قرار نشره البرلمان حول روسيا، الذي يعتزم تبنيه خلال دورته العامة في ستراسبورغ.

ويدعو القرار السلطات الروسية إلى إلغاء القانون حول المنظمات غير المرغوب فيها، الذي فرضت النيابة العامة الروسية بموجبه قيودا على نشاط عدة منظمات غير حكومية في روسيا عام 2017، مرتبطة بمشروع “روسيا المفتوحة” الذي أعلن عن إنهاء نشاطه مؤخرا.

ودعا البرلمانيون الأوروبيون أيضا سلطات روسيا للإفراج عن المدير السابق لـ”روسيا المفتوحة” الصحفي والناشط أندريه بيفوفاروف الذي تم اعتقاله في 2 يونيو بتهم التورط في نشاط منظمة غير مرغوب فيها.

ويدعو مشروع القرار إلى “دعم النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمحامين والمعارضين والصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة” في روسيا، ودراسة إمكانية منح اللجوء للمنظمات المحظورة أو “المعرضة للتهديد” في روسيا.

ومن المتوقع أن يتبنى البرلمان الأوروبي القرار يوم الخميس 10 يونيو.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات البرلمان الأوروبي لا تعتبر إلزامية بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد، وإنما تعبر عن موقف البرلمانيين وتمثل توصية غير ملزمة للحكومات الأوروبية.