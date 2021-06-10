قتلى في انهيار مبنى من 5 طوابق في كوريا الجنوبية.. التفاصيل الكاملة

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

أعلن مسؤولون، أن 9 أشخاص على الأقل توفوا عندما انهار مبنى من 5 طوابق يجري هدمه، فجأة متسبباً أيضاً بسحق حافلة في كوريا الجنوبية.



وأظهرت لقطات تلفزيونية الحافلة وهي مدفونة تحت الركام وسط سحابة ضخمة من الغبار وقد سحق هيكلها.

وكانت الحافلة التي توقفت أمام المبنى تقل 17 شخصا عندما وقع الحادث الأربعاء في مدينة غوانجو في جنوب غرب سيول.

وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية أن تسعة ركاب قتلوا وأصيب الثمانية الآخرون بجروح خطيرة. وأضافت أنه كان قد تم إجلاء جميع العمال من موقع الهدم قبل الانهيار.

ولم يعرف على الفور سبب الحادث الذي قالت السلطات إن الشرطة فتحت تحقيقا فيه.