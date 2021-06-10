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دولة الإمارات تؤكد دعمهما لمسيرة العمل الخليجي نحو التنمية والازدهار

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

أكدت الإمارات، الأربعاء، حرصها على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يلبي تطلعاتها في التنمية والازدهار.

 

جاء ذلك خلال استقبال محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، مساء الأربعاء، للدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له، والذي يزور الإمارات تلبية لدعوة وزارة الدفاع لإلقاء محاضرة في كلية الدفاع الوطني.

 

وأكد البواردي على عمق علاقات الأخوة والصداقة بين الإمارات ودول ، وحرص قيادة الإمارات الرشيدة على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتلبية التطلعات في التنمية والازدهار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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