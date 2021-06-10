عاجل.. تحطم طائرة عسكرية في ميانمار تقل رهبانا بوذيين

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

تحطّمت طائرة عسكرية تقل رهبانا بوذيين اليوم الخميس وسط ميانمار، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وقال ناطق باسم المجموعة العسكرية في ميانمار إن حصيلة الضحايا لم تعرف حتى الآن.

وغادرت الطائرة التي كانت تقل ستة من أفراد الطاقم وثمانية ركاب، العاصمة نايبيداو صباح الخميس متوجهة إلى بلدة بيين أو لوين في منطقة ماندالاي.

وأوضح الناق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون في بيان: "فقدنا الاتصال عندما كانت الطائرة على مسافة 400 متر من مصنع للمعادن قرب مطار" ماندالاي، عازيا الحادث إلى "سوء الأحوال الجوية".

وأشار إلى أنه تم إنقاذ راكبين ونقلا إلى مستشفى عسكري، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل مضيفا أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة.

من جانبه، قال مسؤول كبير في الشرطة لوكالة "فرانس برس" إن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم راهبان بوذيان بارزان، لقوا حتفهم.

وحوادث تحطم الطائرات شائعة في في هذه المنطقة بسبب نقص التمويل في قطاع الطيران.