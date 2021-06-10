أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس (آخر تحديث)

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 10 يونيو 2021، بالرغم من ارتفاع طفيف بأسعار المعدن النفيس عالميا.



وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، إلى نحو 227.63 ريال (60.70 دولار)

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر مبيعا بالمملكة) إلى نحو 199.17 ريال (53.11 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، نحو 170.72 ريال (45.53 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصاد في السعودي، سجل عيار 14 نحو 132.78 ريال (35.41 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، نحو 7080 ريالا (1888 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار (21) نحو 1593.39ريال (424.91 دولار).

وعالميا، ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1893.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:24 بتوقيت جرينتش في تعاملات الأربعاء.

فيما زاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1896.60 دولار.

ويترقب المستثمرون مزيدا من البيانات عن التضخم الأمريكي ومؤشرات بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي،

وتحوم عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام قرب أقل مستوى في أكثر من شهر بينما استقر مؤشر الدولار.