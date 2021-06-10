شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طائرات مسيرة تستهدف مطار بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم عن تعرض مطار بغداد الدولي للاستهداف بثلاث طائرات مسيرة تم إسقاط واحدة منها بنيران الدفاعات الأرضية.

وأفادت الخلية في بيان صحفي أن القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من استهداف قاعدة بلد الجوية بشمال بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا دون خسائر بشرية أو مادية بحسب مصادر أمنية رسمية.