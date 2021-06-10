شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر» و «بايونتك» نصف مليار جرعة من اللقاح لنحو 100 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت

فايزر وبايونتك أنها موافقة على تزويد واشنطن بنصف مليار جرعة لقاح لدعم الدول محدودة الدخل.

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة ستوزع على الأرجح 200 مليون جرعة هذا العام و300 مليون جرعة في النصف الأول من العام المقبل. وأضافت أنها ستتبرع بها إلى 92 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض وللاتحاد الأفريقي.

وسيتم تقديم التبرعات من خلال برنامج كوفاكس الذي يوزع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بدعم من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي).