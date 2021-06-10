تحطم طائرة عسكرية في ميانمار تقل رهبانا بوذيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطّمت طائرة عسكرية تقل رهبانا بوذيين اليوم الخميس وسط ميانمار، بسبب سوء الأحوال الجوية.

أعلنت خدمة الإطفاء في ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل 12 شخصا في الطائرة.

وذكرت قناة ماياوادي التلفزيونية المملوكة للجيش أن الطائرة كانت في طريقها من العاصمة نايبيداو إلى مدينة (بين وو لوين) وكانت بصدد الهبوط عندما سقطت على بعد نحو 300 متر من مصنع للصلب.

وذكرت وسائل إعلام أخرى أن الطائرة كانت تقل ستة من ضباط الجيش ورهبانا كانوا سيحضرون مراسم في دير بوذي

وغادرت الطائرة التي ذكرت تقارير أخرى أنها كانت تقل ستة من أفراد الطاقم وثمانية ركاب، العاصمة نايبيداو صباح الخميس متوجهة إلى بلدة بيين أو لوين في منطقة ماندالاي.



وأوضح الناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون في بيان: "فقدنا الاتصال عندما كانت الطائرة على مسافة 400 متر من مصنع للمعادن قرب مطار" ماندالاي، عازيا الحادث إلى "سوء الأحوال الجوية".

وأشار إلى أنه تم إنقاذ راكبين ونقلا إلى مستشفى عسكري، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل مضيفا أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة.

من جانبه، قال مسؤول كبير في الشرطة لوكالة "فرانس برس" إن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم راهبان بوذيان بارزان، لقوا حتفهم.

وحوادث تحطم الطائرات شائعة في في هذه المنطقة بسبب نقص التمويل في قطاع الطيران.