دولة الإمارات تؤكد دعمهما لمسيرة العمل الخليجي نحو التنمية والازدهار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت الإمارات، الأربعاء، حرصها على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يلبي تطلعاتها في التنمية والازدهار.



جاء ذلك خلال استقبال محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، مساء الأربعاء، للدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له، والذي يزور الإمارات تلبية لدعوة وزارة الدفاع لإلقاء محاضرة في كلية الدفاع الوطني.

وأكد البواردي على عمق علاقات الأخوة والصداقة بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وحرص قيادة الإمارات الرشيدة على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتلبية التطلعات في التنمية والازدهار.