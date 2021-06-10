عاجل.. مقتل 6 جنود وإصابة 10 آخرين بانفجار "مفخخة" شمالي أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قُتل 6 جنود وأصيب 10 آخرون، الخميس، إثر انفجار سيارة مفخخة قرب قاعدة عسكرية بولاية بغلان شمالي أفغانستان.



ووقع الهجوم حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، عندما انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من قاعدة عسكرية في مدينة بول الخمري.

وقالت مصادر أفغانية إن 6 من عناصر الأمن على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 10 آخرين في الهجوم.

وبحسب المصادر فإن "القاعدة مخصصة للتجنيد بالجيش الأفغاني" ، مضيفة أن "بعض أجزاء القاعدة دمرت فى الانفجار".

وتابعت: "بعد الهجوم ، زرعت طالبان ألغاما على جانب الطريق على طريق بغلان - سامانجان السريع وأغلقت أيضا الطريق أمام حركة المرور".

بدوره، أكد عباس التوكلي قائد اللواء الثالث من فيلق بامير 217 ، الهجوم، قائلا: "بعد الهجوم ، بدأت طالبان معركة بالأسلحة النارية ، لكن قوات الأمن صدت هجومهم".

ولفت إلى أن عددا من أفراد الأمن أصيبوا بجروح في الانفجار وتضررت بعض جدران القاعدة.

وشدد على أن عملية التطهير التي تقوم بها قوات الأمن تتقدم ببطء على طريق بغلان - سامانجان السريع بسبب الألغام المزروعة على جانب الطريق.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.