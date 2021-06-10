أسعار الدولار في سوريا اليوم الخميس.. تعرف عليها

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

هبط متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا، في التعاملات المبكرة اليوم الخميس 10 يونيو/حزيران 2021، لدى السوق غير الرسمية.



فيما ظل السعر الرسمي للدولار، مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

وهبط متوسط سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" في العاصمة السورية دمشق، إلى نحو 3160 ليرة للشراء، 3230 ليرة للبيع، مقابل، 3150 ليرة للشراء، و3220 ليرة للبيع، أمس.

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك المحافظات.

وأصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا، لضمان تحقيق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

ويهدف القانون الجديد إلى تأسيس مشاريع صناعية وإنتاجية كبيرة ولتحقيق العدالة ومنع الاحتكار والحجز الاحتياطي على المشاريع أو فرض حراسة قانونية.

ويضمن "قانون الاستثمار الجديد تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية".

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" في سوريا إلى نحو 3846 ليرة للشراء، و3936 ليرة للبيع.

كما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء، نحو 4453 ليرة للشراء، و4562 ليرة للبيع.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي، نحو 840 ليرة للشراء، و862 ليرة للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية، نحو 858 ليرة للشراء، و880 ليرة للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى السوق "السوداء" نحو 10501 ليرة للشراء، و10759 ليرات للبيع.