الامارات.. 96659 جرعة لقاح «كوفيد 19» قدمتها «الصحة» خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 96659 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 قبل الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 13.507.943 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 136.58 جرعة لكل 100 شخص.



إلى ذلك، وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة، أعلنت الوزارة عن إجراء 254.412 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎ وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2.179 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 589.423 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1.710 حالات.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2151 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 568.828 حالة.