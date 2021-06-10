بوتين يحذر من انضمام أوكرانيا للناتو

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراً شديدا بشأن احتمالات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وقال بوتين: "إن أولئك الذين يعارضون العضوية في البلاد قلقون من محاصرتهم وسط صراع".

وذكر بوتين في مقابلة أجراها معه التليفزيون الرسمي الروسي مساء الأربعاء: "ما لا يقل عن 50٪ من سكان أوكرانيا لا يريدون الانضمام إلى حلف الناتو وهؤلاء أشخاص أذكياء"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كان استطلاع للرأي أجري في مارس/أذار قد أظهر أن 57٪ من الأوكرانيين يؤيدون الانضمام إلى الناتو بينما يعارض 36٪ ذلك.

جاء التحذير بعد يومين من حديث بايدن عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، وهو مؤيد قوي للعضوية في الناتو ، وأكد دعم الولايات المتحدة للجمهورية السوفيتية السابقة التي تقاتل ضد انفصاليين موالين لروسيا منذ عام 2014.

ومن المقرر أن يعقد بايدن وبوتين قمتهما الأولى في 16 يونيو/حزيران في جنيف.