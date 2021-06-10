تحذير أمريكي لفنزويلا وكوبا من سفينتين إيرانيتين

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

طالبت الولايات المتحدة، الخميس، كلا من فنزويلا وكوبا بإبعاد سفينتين حربيتين إيرانيتين عن سواحلها.



وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن واشنطن تعتقد أن السفينتين الإيرانيتين تحملان أسلحة وفقًا لصفقة أبرمتها طهران مع كاراكاس.

وتعهدت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا باتخاذ "الإجراءات المناسبة" لردع ما تعتبره "تهديدا" لشركاء أمريكا في نصف الكرة الغربي.

تحذيرات - بعضها عام وبعضها الآخر خاص - جاءت في وقت قطعت فيه السفن مسافة كبيرة عبر المحيط الأطلسي.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن ، إنه يعتقد أن السفن تحمل أسلحة للوفاء بصفقة أبرمتها إيران وفنزويلا قبل عام ، مشيرًا إلى أنها كانت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولم يحدد المسؤول أنواع الأسلحة المعنية ، لكن في الصيف الماضي كانت هناك تقارير تفيد بأن فنزويلا تدرس قرارات شراء من إيران صواريخ بعيدة المدى، وفقا لصحيفة بولوتيكو.

وتؤكد تقارير استخباراتية أن إحد السفن (مكران) تحمل قوارب هجوم سريع، ومن المحتمل أن تكون معدة للبيع لفنزويلا ، وفقًا لدفاع رسمي وشخص آخر مطلع على المعلومات الاستخباراتية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية لمكران من أوائل مايو/حزيران أن هناك 7 سفن موضوع على متن (مكران).

وقال المسؤول الكبير بالإدارة في بيان لصحيفة بوليتيكو: "إن تسليم مثل هذه الأسلحة سيكون عملاً استفزازيًا ويُفهم على أنه تهديد لشركائنا في نصف الكرة الغربي".

وتابع: "نحتفظ بالحق في اتخاذ التدابير المناسبة بالتنسيق مع شركائنا لردع عبور أو تسليم مثل هذه الأسلحة".

ونبه مسؤولان دفاعيان ومسؤول في الكونجرس ، تحدث كل منهم بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة مفاوضات حساسة ، إلى أن البيت الأبيض يضغط على كاراكاس وهافانا عبر القنوات الدبلوماسية لعدم السماح للسفن بالرسو في بلديهما.

وذكر المسؤول بالكونجرس أن مسؤولي بايدن يتواصلون بشكل استباقي مع الحكومات الأخرى في المنطقة للتأكد من أنهم سيرفضون السفن.

وتحاول كاراكاس الاستفادة من الوضع للتخفيف من العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب ، وفقًا لشخصين إضافيين مطلعين على الوضع. أبلغ الوسطاء الأمريكيون المسؤولين الفنزويليين أن السماح للسفن بالرسو هناك سيقلل من احتمالية قيام الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات على البلاد. ومع ذلك ، فإن طهران تمضي قدمًا في الرحلة على أمل الضغط على كراكاس للسماح للسفن بالرسو ، وفقًا لدفاع رسمي.