قصف صاروخي يستهدف قاعدة فكتوريا بمطار بغداد

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

أكد مصدر أمني عراقي، الخميس، أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة فكتوريا التي تضيف قوات أمريكية في مطار بغداد.



وذكر المصدر، وفقا للعين، أن "هجوماً بصواريخ الكاتيوشا استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي".

وأضاف المصدر، أنه "سمعت دوي صافرات الإنذار من القاعدة العسكرية دون معرفة حجم الأضرار".

وفي وقت لاحق، قال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "الهجوم تم بطائرة مسيّرة مفخّخة".

وأوضح أن "تلك التقنية باتت تستخدمها بشكل متزايد من الفصائل الموالية لإيران ضدّ المصالح الأمريكية في العراق".

وتقع قاعدة فكتوريا عند محيط مطار بغداد في العاصمة العراقية، وتضم في جزء منها قوات دولية، بينها قوات أمريكية، كما توجد فيها قوات عراقية.

ويأتي القصف بعد نحو أقل من ساعة على استهداف مماثل لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وتتعرض المقار والقواعد التي تضيف القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق إلى هجمات بين الحين والآخر، ودائماً ما تقف ورائها مليشيات مسلحة تتبع إيران.