معارضة تركية تشن هجوماًَ حاداً على أردوغان

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

حذرت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنارـ خلال كلمة لاكشنار في اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي،من ابتلاع «خديعة خطابات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الوطن والمواطنة».



وقالت أكشنار «السيد أردوغان سبق أن قال إن الاقتصاد هو تخصصه، فإليكم ماحل على روؤسنا. في اللحظة التي قال فيها إن الاقتصاد وظيفته، بدأت أرتجف، وأخذ ضغط دمي يتغير».

وقالت أكشنار, «لا تنخدعوا بخطابات أردوغان عن الوطن والمواطنة. هذه الحكومة، التي أساءت إلى ثقة الشعب، لم يتبق لها شيء لتقدمه لتركيا».

وخاطبت أردوغان «بينما تستمتع بوقتك في قصرك، تزداد صرخة أمتنا يومًا بعد آخر. ماذا يكسب من يتقاضى معاشا 1500 و1600 ليرة يا أخي؟ حتى لو كان منزله ملكًا له، فلن يتمكن من كسب عيشه، وسوف يتضور جوعاً».