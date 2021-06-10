شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تمدد حالة الطوارئ لـ 3 أشهر أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مددت أستراليا فترة الطوارئ، المتعلقة بالأمن البيولوجي البشري، لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وأفاد وزير الصحة الفيدرالي الأسترالي غريغ هانت، في بيان صادر عن مكتبه اليوم أن فترة الطوارئ، السارية منذ 18 مارس 2020م لحماية الأستراليين خلال جائحة كورونا، ستستمر حتى 17 سبتمبر 2021م،

وأشار إلى أن هذا التمديد، جاء بناءً على المشورة الطبية والوبائية المتخصصة، المقدمة من اللجنة الرئيسية لحماية الصحة الأسترالية، والمدير الطبي للكومنولث.