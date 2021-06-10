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أستراليا تمدد حالة الطوارئ لـ 3 أشهر أخرى

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الدمام - شريف احمد - مددت أستراليا فترة الطوارئ، المتعلقة بالأمن البيولوجي البشري، لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وأفاد وزير الصحة الفيدرالي الأسترالي غريغ هانت، في بيان صادر عن مكتبه اليوم أن فترة الطوارئ، السارية منذ 18 مارس 2020م لحماية الأستراليين خلال جائحة ، ستستمر حتى 17 سبتمبر 2021م،

وأشار إلى أن هذا التمديد، جاء بناءً على المشورة الطبية والوبائية المتخصصة، المقدمة من اللجنة الرئيسية لحماية الصحة الأسترالية، والمدير الطبي للكومنولث.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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