شكرا لقرائتكم خبر عن «مثير للجدل».. وقف العمل بمشروع خط نفط بين كندا وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المطورة لمشروع خط أنابيب نفط كيستون إكس.إل، المثير للجدل في الولايات المتحدة مساء أمس الأربعاء، وقف العمل في المشروع، بعد شهور من إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين إلغاء ترخيصه.

وقالت شركة تي.سي إنيرجي المطورة للمشروع إنها أوقفته "بعد مراجعة شاملة لخياراتها والتشاور مع حكومة إقليم ألبرتا (الكندي) الشريكة فيه"، موضحة أنها أوقفت أعمال البناء في الخط، بعد إلغاء الترخيص الرئاسي للمشروع في يناير الماضي.

وذكرت في بيان: "ستواصل الشركة التنسيق مع السلطات الرقابية والأطراف المعنية ومجموعات السكان الأصليين، لتلبية الاشتراطات البيئية والتنظيمية وضمان وقف المشروع والخروج منه بشكل آمن".