لتسهيل المتابعة الالكترونية.. التربية تعتزم استخدام 'نظام الامس'

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمت المباشرة بالتدريب لإعداد مدربين على استخدام (نظام الامس) الذي سيتم اعتماده في مديرية تربية الرصافة الاولى حيث ستكون الخطوة اللاحقة شمول 9 مديريات عامة بتطبيقه، علماً ان النظام سيعمل على ادارة بيانات المدارس والتلاميذ واولياء امور الطلبة" .واشار البيان الى، ان النظام "تم تغذيته ببيانات المدارس ويسمح لإدارات المدراس بإدخال البيانات والنتائج والمناهج لتسهيل عملية المتابعة الالكترونية للوزارة ومديريات التربية فضلاً عن المدارس".

ولفت الى، ان "النظام معتمد في الدول المتقدمة ضمن المجال التربوي وتسعى الوزارة الى تفعيله والعمل به، حيث باشرت منظمة اليونسكو بتجهيز 540 حاسبة (لابتوب) بغية توزيعها على مدارس تربية الرصافة الثالثة ".



يذكر ان عدد المتدربين الذي تلقوا التدريب في دار الضيافة التابع الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بلغ 21 موظفا مختصا من كوادر المديرية العامة للتخطيط التربوي ومديرية تربية الرصافة الثالثة .