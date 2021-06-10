رغم انخفاضها.. اسعار النفط تبقى عند اعلى مستوى في عامين

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتًا ، أو 0.76٪، إلى 71.67 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بمقدار 53 سنتًا، أو 0.73٪، عند 69.43 دولارًا للبرميل.وبالرغم من الانخفاض في الاسعار الى ان النفط بقي عند اعلى مستوى في عامين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية التي تشمل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعت بمقدار 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 يونيو إلى 474 مليون برميل ، وأظهرت البيانات ايضا أن الطلب على البنزين هبط إلى 8.48 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو حزيران انخفاضا من 9.15 مليون برميل يوميا مقارنة بالأسبوع السابق وبالتالي فان مخزونات الوقود قد نمت.

