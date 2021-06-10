حريق كبير في مستودع أسطوانات للغاز المسال وسط إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلع حريق كبير في مستودع لأسطوانات الغاز المسال بمدينة قم وسط إيران، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة أنباء "برنا" الحكومية الإيرانية نقلاً عن مصادر محلية بمدينة قم إن "حريقًاً كبيراً اندلع صباح الخميس في مستودع لأسطوانات الغاز بمدينة قم وسط البلاد".

وأشارت إلى أنه "تم إرسال أكثر من 60 رجل إطفاء للسيطرة على الحريق".

وكشفت المصادر أنه "وفق المعلومات الأولية أصيب سبعة من العاملين في المستودع بجروح وجرى نقلهم إلى المراكز الطبية".

ولم تتضح بعد أسباب الحريق في هذا المستودع، فيما شهدت عدد من المدن الإيرانية على مدى الأيام القليلة الماضية سلسلة حرائق وانفجارات بعدد من المصانع والمستودعات والمنشآت الحيوية الحكومية في إيران.