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بوتين يحذر من انضمام أوكرانيا للناتو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراً شديدا بشأن احتمالات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

 

وقال بوتين: "إن أولئك الذين يعارضون العضوية في البلاد قلقون من محاصرتهم وسط صراع".

 

وذكر بوتين في مقابلة أجراها معه التليفزيون الرسمي الروسي مساء الأربعاء: "ما لا يقل عن 50٪ من سكان أوكرانيا لا يريدون الانضمام إلى حلف الناتو وهؤلاء أشخاص أذكياء"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

 

كان استطلاع للرأي أجري في مارس/أذار قد أظهر أن 57٪ من الأوكرانيين يؤيدون الانضمام إلى الناتو بينما يعارض 36٪ ذلك.

 

جاء التحذير بعد يومين من حديث بايدن عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، وهو مؤيد قوي للعضوية في الناتو ، وأكد دعم الولايات المتحدة للجمهورية السوفيتية السابقة التي تقاتل ضد انفصاليين موالين لروسيا منذ عام 2014.

 

ومن المقرر أن يعقد بايدن وبوتين قمتهما الأولى في 16 يونيو/حزيران في جنيف.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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