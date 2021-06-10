روسيا تحظر منظمات تابعة لنافالني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

حظرت محكمة روسية الأربعاء عدة منظمات تابعة للمعارض المسجون إليكسى نافالنى ، وصنفتها على أنها منظمات متطرفة.



انتقدت الولايات المتحدة قرار محكمة روسية بحظر تنظيمات تابعة للمعارض المسجون إليكسى نافالنى ، وتصنيفها على أنها منظمات متطرفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس ،إن التصنيف "يعرض الموظفين والمتطوعين والآلاف من المؤيدين في جميع أنحاء روسيا لخطر الملاحقة الجنائية والسجن بسبب ممارستهم لحقوق الإنسان الأساسية التي يضمنها الدستور الروسي".

وأضاف برايس، قبل أن يكرر دعوة واشنطن إلى "الإفراج غير المشروط" عن نافالني: "بهذا الإجراء، جرمت روسيا فعليا واحدة من الحركات السياسية المستقلة القليلة المتبقية في البلاد".

وكانت المحكمة الروسية قد أعلنت أن المنظمات تشمل منظمة مكافحة الفساد التابعة لنافالني ومكاتبه الإقليمية.

وذكرت النيابة في موسكو إن حركة نافالني تزعزع استقرار "الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد".

وقال المدعي العام إن نافالني يدعو إلى "أنشطة متطرفة واضطرابات جماعية".

وبناءً على قانون جديد، لا يسمح بترشح أنصار نافالني الآن للانتخابات البرلمانية المقبلة في الخريف.

وانتقد أنصار نافالني المحاكمة ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية وأنها تهدف لإسكات المعارضة. وأعلن محاموه أنهم سيطعنون على الحكم.

وحث نافالني أنصاره على عدم الاستسلام، قائلا: "ما دمتم موجودين، لن نختفي".