عاجل.. حريق كبير في مستودع اسطوانات للغاز المسال وسط إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اندلع حريق كبير في مستودع لاسطوانات الغاز المسال بمدينة قم وسط إيران، بحسب وسائل إعلام محلية.



وقالت وكالة أنباء "برنا" الحكومية الإيرانية نقلاً عن مصادر محلية بمدينة قم إن "حريقًاً كبيراً اندلع صباح الخميس في مستودع لاسطوانات الغاز بمدينة قم وسط البلاد".

وأشارت إلى أن "تم إرسال أكثر من 60 من رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق".

وكشفت المصادر أنه "وفق المعلومات الأولية أصيب سبعة من العاملين في المستودع بجروح وجرى نقلهم إلى المراكز الطبية".

ولم تتضح بعد أسباب الحريق في هذا المستودع، فيما شهدت عدداً من المدن الإيرانية على مدى الأيام القليلة الماضية سلسلة حرائق وانفجارات بعدد من المصانع و المستودعات والمنشآت الحيوية الحكومية في إيران.