حزب الرئيس التركي يرفض التحقيق في فضائح النظام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

رفض أعضاء حزب العدالة والتنمية الاقتراح المقدم من حزب الشعب الجمهوري، إلى البرلمان التركي، للتحقيق في القضايا التي كشفها زعيم المافيا سادات بكر.



وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، محمود تونال، على «تويتر»، إن «مقترح تحديد ودراسة أبعاد علاقة النظام والمافيا داخل الدولة تم رفضه من قِبل أعضاء حزب العدالة والتنمية، في البرلمان» وفقًا لموقع «كارت» التركي.

وأضاف إنهم لا يريدون أن تظهر علاقاتهم القذرة.