شكرا لقرائتكم اندلاع حرائق كبيرة قرب القدس وإجلاء عدة قرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشبت عدة حرائق في ضواحي القدس اليوم الأربعاء، ما دفع السلطات لإجلاء سكان عدة قرى، فيما يحاول عشرات من رجال الإطفاء الإسرائيليين وعشر مروحيات السيطرة على النيران.

وذكرت الشرطة أن الطريق السريع الرابط بين القدس وتل أبيب أغلِق، بالإضافة لخط القطار الذي يربط المدينتين.

الدخان يتصاعد من ضواحي القدس

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ولم يعرف على الفور سبب الحرائق التي انتشرت في أحراج على مقربة من مناطق كثيفة السكان، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الأسود في السماء فوق التلال المتاخمة للقدس.

وقالت الشرطة إنه تم إجلاء قريتي معالي هاهميشا وياد هاشمونا في ضواحي القدس الغربية.

وأظهرت مقاطع نشرتها محطات تلفزة إسرائيلية ألسنة النيران وهي تتعالى بكثافة في المنطقة.