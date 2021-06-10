حزب أردوغان يرفض التحقيق في فضائح النظام التركي التي كشفها زعيم المافيا

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

رفض أعضاء حزبي العدالة والتنمية الاقتراح المقدم من حزب الشعب الجمهوري، إلى البرلمان التركي، للتحقيق في القضايا التي كشفها زعيم المافيا سادات بكر.



وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، محمود تونال، على «تويتر»، إن «مقترح تحديد ودراسة أبعاد علاقة النظام والمافيا داخل الدولة تم رفضه من قِبل أعضاء حزب العدالة والتنمية، في البرلمان» وفقًا لموقع «كارت» التركي.

وأضاف إنهم لا يريدون أن تظهر علاقاتهم القذرة.