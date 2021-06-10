قمع أردوغان.. تعرض ناشطات للضرب والاعتقال من قبل الشرطة التركية

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

تعرضت ناشطات للضرب والاعتقال من قبل الشرطة التركية في العاصمة أنقرة بعد محاولتهن الإدلاء ببيان خارج محكمة محلية أثناء إجراءات المحاكمة ضد متظاهرين تم اعتقالهم لدفاعهم عن معاهدة أوروبية تهدف إلى حماية حقوق المرأة.



ووفقا لموقع بيانيت الإخباري أن نشطاء من منصة أنقرة للمرأة وصلوا إلى خارج المحكمة الجنائية الابتدائية الثامنة والعشرين حيث كانت الجلسة الأولى ضد المتظاهرين تعقد، وتم القبض على ثلاثة وثلاثين متظاهرًا، وهم أيضًا أعضاء في منصة أنقرة النسائية، في أغسطس 2020 لتنظيمهم مظاهرات لدعم بقاء تركيا ضمن اتفاقية اسطنبول.

كما تعرض الصحفيون الذين كانوا يغطون الجلسة للاعتداء من قبل ضباط الشرطة، و تعرض مراسل وكالة ميزوبوتاميا هاكان يالتشين للضرب من قبل الضباط وروى لهم أنهم وصفوا الصحفيين بالكذب بسبب عملهم وتغطيتهم لعنف الشرطة.

وقالت سمرا غوزيل، وهي نائبة في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي من ديار بكر، إن الشرطة طلبت منها "التوقف عن الحديث" عندما احتجت على أفعالهم ضد المتظاهرين.